Nuovo brand per Aeroviaggi: nasce Mangia’s

Un nuovo brand, investimenti in programma per crescere in nuove aree del Paese, puntare su nuovi mercati internazionali e soprattutto nuovi target. C’è tutto questo nel cambio del marchio del Gruppo siciliano Aeroviaggi fondato nel 1973 da Antonio Mangia, imprenditore visionario che capì le potenzialità del turismo integrato all-inclusive, scomparso un paio di anni fa. Ed è a lui, a quella filosofia imprenditoriale rivista e aggiornata, che guarda il nuovo marchio Mangia’s che è stato presentato nei giorni scorsi dai vertici del gruppo oggi forte di una presenza consolidata in sardegna e in Sicilia dove ha recentemente inaugurato il resort di Favignana, un premium resort&villas acquisito nel marzo di quest’anno che ha portato a 14 le strutture della costellazione del gruppo. «Siamo orgogliosi di annunciare la nascita di un brand che nel nome condensa tutta l'ispirazione imprenditoriale, l'ambizione e la competenza illuminata che mio padre, Antonio ha saputo infondere con capacità e lungimiranza nella sua impresa – dice il presidente del Gruppo Marcello Mangia –. La nascita di Mangia’s è un passo decisivo per la nostra famiglia, in particolare per il contesto complesso in cui viviamo e da cui speriamo di uscire più forti di prima».

Il progetto di riposizionamento

Il rebranding rappresenta per l’azienda siciliana un passaggio cruciale nell’ambito di un progetto più ampio di riposizionamento nella fascia premium del segmento Hospitality resort e segna l'avvio di un progetto di espansione del gruppo: il piano di sviluppo di Mangia’s prevede l'affermazione di un modello di accoglienza più sostenibile e integrato nel contesto naturalistico, basato sulla valorizzazione degli spazi aperti, dei parchi privati, dei panorami, delle aree verdi secolari in cui sono immerse le strutture e ovviamente del mare, delle spiagge e delle attività in acqua. «Capita molto raramente che un cognome diventi brand. E che un'azienda così solida decida di rimettersi in gioco e rifondarsi traendo ispirazione dalla propria storia – spiega Luca Di Persio, Global Cmo & Revenue diMangia’s –. Ma abbiamo capito, e deciso, in questi mesi, che il cognome Mangia fosse proprio l'elemento di maggiore reputazione di questa azienda. Una reputazione costruita in quasi cinquant'anni di attività che andava tirata fuori e messa in primo piano. Così è nato il progetto di rebranding: mettendo insieme visione, coraggio, eredità e innovazione. Tutta la strategia di marketing, vendite e revenue sarà a trazione integrale digitale, per onorare concretamente lo spirito innovativo del founder Antonio Mangia, un vero luminare».

Nuovo brand per un nuovo approccio

Il nuovo brand sarà sostenuto da un nuovo approccio di marketing, comunicazione e revenue fortemente orientato ai canali digitali con l’obiettivo dichiarato di portare alla conquista di nuovi pubblici nazionali ed internazionali in particolare americani: Mangia’s, Sea View Resorts & Clubs identificherà tutta l'immagine fisica e digitale della Collection, presente e futura, a cominciare dal nuovo sito web mangias.it. «L'iniziativa di rebranding ha un alto valore strategico in quanto contribuisce a valorizzare e a rafforzare la competitività dei prodotti Mangia’s sul mercato nazionale potenziandone l'attrattività e riconoscibilità a livello internazionale – spiega Marco Mangia, direttore della Divisione turismo –. In questo senso possiamo certamente affermare come la nascita di Mangia’s avvenga in continuità e stretta sinergia con i nostri partner storici che beneficeranno di un forte imprinting sull'innovazione e il rinnovamento dell'offerta prodotto, nello spirito di collaborazione e efficienza che da sempre caratterizza l'universo di Aeroviaggi». In programma, inoltre, investimenti per arricchire e diversificare la proposta di ristorazione grazie all'apertura di nuovi Ristoranti Premium e corsi di formazione e aggiornamento professionale dedicati al personale di cucina e sala, organizzati dall'Accademia Alberghiera Aeroviaggi. Il Gruppo è impegnato anche nel progetto di estensione della stagionalità, grazie a iniziative volte a valorizzare pienamente le potenzialità dei propri Resort.