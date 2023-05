Nuovo BTp Valore, oggi alle 14 videoforum del Sole 24 Ore con il dg del Tesoro Iacovoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avrà una durata di quattro anni il nuovo BTp Valore, il titolo di Stato dedicato in via esclusiva ai piccoli risparmiatori che il Tesoro metterà in collocamento dal 5 al 9 giugno.

Il Valore è il nuovo strumento con cui il Tesoro punta a consolidare la presenza di famiglie e piccoli investitori fra i detentori del debito pubblico. La filosofia è simile a quella del BTp Italia: collocamento riservato, senza commissioni, tramite banca, posta e home banking, e premio fedeltà per chi lo mantiene fino alla scadenza. Le cedole non saranno indicizzate all'inflazione, ma seguiranno una dinamica crescente sempre per incentivare il mantenimento del titolo.

