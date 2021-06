Nuovo calibro per Hamilton

1' di lettura

Passato, presente e futuro sono rappresentati nel nuovo Intra-Matic Chronograph H di Hamilton. Un orologio che monta un nuovo movimento meccanico cronografico a carica manuale, il calibro Hamilton H-51, capace di una riserva di carica fino a 60 ore. Per il design, il modello si ispira ai Chronograph A e B realizzati nel 1968 e ha una cassa di 40 mm di diametro in acciaio, impermeabile fino a 100 metri. Il quadrante, nero con contatori del cronografo a contrasto di colore bianco e scala tachimetrica, è protetto da un vetro zaffiro bombato con doppio trattamento antiriflesso. Il cinturino è in pelle con fibbia ad ardiglione, ma è disponibile anche una versione con bracciale in maglia milanese d’acciaio. Di Intra-Matic Chronograph H esiste anche una declinazione con quadrante bianco e indicatori neri.

