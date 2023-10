Nuovo calo di Visibilia con via libera tribunale a ispezione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite su Visibilia Editore (ma con volumi ridotti) mentre emerge la decisione del tribunale civile di Milano che ha deciso l’ispezione sulla società. Il titolo è arrivato a cedere a Piazza Affari oltre il 5%. Dopo il recupero ad agosto, quando le azioni sono arrivate a toccare quota 1,94 euro, è ricominciata la discesa (-73% in poco più di un mese), con la capitalizzazione che ora viaggia intorno ai 4,28 milioni di euro. L’ennesima giornata di vendite arriva mentre la società deve fare i conti con il via libera dei giudici a un’ispezione dell’amministrazione di Visibilia Editore Spa. Decisione arrivata nell’ambito della causa avviata da alcuni soci di minoranza per verificare eventuali irregolarità amministrative e gestionali.

Ma cosa dovrà verificare l’ispezione? Alla commercialista Daniela Maria Ausilia Ortelli toccherà il compito di verificare la correttezza della predisposizione del bilancio di esercizio 2022 e della semestrale 2023 sul presupposto della continuità aziendale, l’andamento attuale della società anche in relazione agli obiettivi del business plan 2023-2025, il rispetto del piano di rientro da parte delle debitrici Visibilia Concessionaria Srl e di Visibilia Srl in liquidazione e, infine, l’utilità della revoca della sospensione del prestito obbligazionario convertibile “cum warrant” deciso da ultimo dal consiglio di amministrazione. Nell’attesa, gli investitori stanno penalizzando il titolo a Piazza Affari.

