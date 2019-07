Nuovo CdA per Fondazione Palazzo Strozzi Ma il nuovo consiglio eredita un 2018 con patrimonio netto in calo a 3,6 milioni (3,9 milioni nel 2017) per effetto del risultato della gestione che ha registrato una perdita netta di 760mila euro. Bene il trend dei visitatori di Maria Adelaide Marchesoni

The Florence Experiment, l'installazione site specific realizzata dagli artisti Carsten Höller e Stefano Mancuso (Ansa)

Cambio al vertice della Fondazione Palazzo Strozzi . L'assemblea dei Sostenitori ha nominato i nuovi membri del consiglio di amministrazione in Aldo Cursano per il Comune di Firenze, Massimo Pieri per la Regione Toscana, Giacomo Bei per la Camera di Commercio di Firenze, Donatella Carmi Bartolozzi per la Fondazione CR Firenze, Jacopo Mazzei per Intesa Sanpaolo, Leonardo Ferragamo, per il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi che è stato nominato anche Presidente onorario della Fondazione Palazzo Strozzi. In seguito il nuovo consiglio ha nominato alla presidenza il professore Giuseppe Morbidelli.

I numeri della Fondazione. Il nuovo Consiglio ha ereditato una situazione patrimoniale che nel 2018 ha evidenziato un patrimonio netto in calo a 3,6 milioni (3,9 milioni nel 2017) per effetto del risultato della gestione che ha registrato una perdita netta di 760mila euro. Inoltre, nel corso dell'esercizio per la copertura parziale dei costi relativi all'attività contemporanea e per interventi di manutenzione straordinaria del Palazzo, sono stati utilizzati 338mila euro di fondi appositamente vincolati con delibera del precedente consiglio di amministrazione.

Il risultato della gestione è stato determinato da un aumento dei costi totali rispetto alla media degli esercizi precedenti che hanno raggiunto 7,3 milioni rispetto a 6,3 milioni del 2017.

I costi diretti, pari a 4,8 milioni circa il 66% del totale (4 milioni del 2017) si riferiscono ai costi per la realizzazione delle mostre. Quelli più significativi sono stati 1,7 milioni per «Nascita di una Nazione», 600mila per «The Florence Experiment» (l'installazione site specific realizzata dall'artista Carsten Höller e Stefano Mancuso uno dei fondatori della neurobiologia vegetale) e 1,9 milioni per l'esposizione «Marina Abramovic. The Cleaner». I costi di struttura diretti (che includono fra gli altri gli stipendi del personale dipendente della Fondazione e i costi per la segnaletica del cortile) sono rimasti sostanzialmente in linea con il 2017 (1,2 milioni).

Sul fronte dei proventi la Fondazione ha registrato proventi complessivi per 7,4 milioni di euro (6,8 milioni nel 2017) che sono stati generati per il 43% da risorse private, per il 36% da risorse proprie e per il 21% da contributi pubblici. Negli ultimi anni l'evoluzione della struttura dei proventi di Palazzo Strozzi ha evidenziato un progressivo aumento delle risorse provenienti da privati e delle risorse proprie e una graduale riduzione del contributo pubblico. In particolare l'incremento delle risorse private rispetto al 2017 è legato principalmente alle sponsorizzazioni della mostra primaverile «Nascita di una Nazione» e all'aumento delle erogazioni liberali, rappresentate dal contributo dell'Associazione Partners Palazzo Strozzi (APPS) e Amici di Palazzo Strozzi.

I proventi riconducibili alle esposizioni nel 2018 sono stati pari a 4,6 milioni (+15% rispetto all'esercizio precedente) e tra questi, «Nascita di una Nazione» ha registrato ricavi per circa 1 milione di euro di cui 437mila da biglietteria, 559mila da sponsorizzazioni e 50mila da royalty bookshop e audioguide; per «The Florence Experiment» i ricavi sono stati pari a oltre 500mila euro di cui 248mila da biglietteria e 276mila da sponsorizzazioni; «Marina Abramovic. The Cleaner» ha evidenziato ricavi pari a 1,6 milioni di cui 1,2 milioni da biglietteria, 300mila da sponsorizzazioni e 100mila euro da royalty bookshop e audioguide.

Nel 2018 la Fondazione ha avviato il processo di revisione dello Statuto che dovrebbe essersi concluso nell'anno in corso con l'introduzione della nuova figura dei Sostenitori suddivisi in Sostenitori istituzionali – Comune di Firenze, Regione Toscana e CCIAA di Firenze – e Sostenitori non istituzionali Fondazione CR Firenze, Intesa San Paolo e Partners rappresentati nel Comitato dei Partners.



I visitatori. Nel 2018 sono stati oltre 300ila i visitatori delle mostre e di questi circa 83mila sono stati i visitatori “esclusivi”, cioè che si sono recati a Firenze per visitare in primo luogo le mostre di Palazzo Strozzi, attratti in particolare dalla grande retrospettiva su Marina Abramovic.

Questo risultato della Fondazione Palazzo Strozzi ha generato un significativo impatto economico nel 2018 sul territorio fiorentino, pari a 57 milioni di euro. Nel 2019 buono il bilancio della mostra ««Verrocchio, il maestro di Leonardo», la prima grande retrospettiva dedicata ad Andrea del Verrocchio, artista simbolo del Rinascimento, promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e dai Musei del Bargello. Curata da Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, in quattro mesi di programmazione, la mostra di Palazzo Strozzi ha raggiunto la cifra di oltre 140.000 visitatori. Nello stesso periodo 111.650 persone hanno visitato il Museo del Bargello dove era ospitata una sezione speciale della mostra, cifra in aumento del 10,51% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.