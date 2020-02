Nuovo cda Scala: Carpio e Caruso tra i nomi nuovi. Oggi il debutto Tante conferme all’interno del consiglio. Incognita sul nome che subentrerà a Giorgio Squinzi. Il nuovo sovrintendente prenderà posto ufficialmente a marzo di Giovanna Mancini

Il Presidente Mattarella al Teatro alla Scala

Dopo le rocambolesche vicende che hanno portato, lo scorso anno, all’avvicendamente tra Alexander Pereira e Dominique Meyer alla sovrintendenza della Scala di Milano, si annuncia decisamente meno ricca di colpi di scena la nomina del nuovo consiglio di amministrazione del Teatro, che debutterà questa mattina dopo l’assemblea dei soci che dovrà nominare quelli di sua competenza.

Tante conferme e pochi cambiamenti all’interno del consiglio, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa: Alberto Meomartini resta in rappresentanza della Camera di commercio di Milano, Aldo Poli per la fondazione Banco di Lombardia, Giovanni Bazoli per Fondazione Cariplo, Claudio Descalzi per Eni e il finanziere Francesco Micheli per il ministero dei Beni culturali.

L’unico cambio atteso è quello del secondo consigliere nominato dal Mibact: Margherita Zambon dovrebbe infatti uscire dal cda, per essere sostituita da maite Carpio, regista, giornalista e produttrice, nonché moglie di Paolo Bulgari. Tra i nomi nuovi anche quello di Nazzareno Caruso, pianista e responsabile musica del dipartimento Cultura di Forza

Italia.

Resta da capire invece chi sostituira in consiglio Giorgio Squinzi, il patron Mapei morto lo scorso maggio: il gruppo potrebbe rivendicare il proprio posto nel cda, confermando così anche il finanziamento di almeno 3 milioni di euro l’anno per tre anni previsto in questo caso dallo Statuto del Teatro. In caso contrario, altri soci permanenti della Fondazione potrebbero prendere il suo posto (ad, si dice, esempio Allianz o Generali). Secondo lo statuto del teatro, ricorda l’Ansa, il numero di consiglieri può infatti arrivare a 15, compreso il sindaco di Milano, presidente di diritto del Teatro, ma non possono essere meno di nove.

Insediato il consiglio, si tratterà poi di aspettare marzo per l’insediamento ufficiale anche del nuovo sovrintendete, che a metà dicembre è subentrato a Pereira, nominato nel frattempo direttore del Maggio Fiorentino.