Nuovo centro R&S di Nutkao, investiti 3 milioni per la produzione integrata

Implementato il ciclo delle acquisizioni Nutkao – azienda piemontese leader internazionale nel contract manufacturing, che da più di 30 anni crea e produce creme e cioccolati conto terzi e che grazie alle ultime operazioni viaggia verso un fatturato complessivo superiore ai 250 milioni – completa il quadro inaugurando il nuovo centro R&S.

Realizzato nell’headquarter di Canove di Govone (Cuneo), l’hub da mille metri quadrati, frutto di un investimento da 3 milioni di euro, copre l'intera catena di produzione e logistica. Fiore all’occhiello è la linea produttiva “Bean to Bar”: sette impianti interconnessi che, partendo dalle fave di cacao, producono tostature personalizzate dai diversi profili aromatici.

Nei progetti del gruppo c’è anche la previsione di una linea di raffinazione a cilindri che, replicando in scala gli impianti produttivi di Nutkao, sia in grado di simulare perfettamente il risultato dei test, come se fossero effettuati sulle proprie linee di produzione.

«La decisione di investire è maturata due anni fa, in piena pandemia e in un momento di fortissima turbolenza per i mercati», commenta il ceo di Nutkao, Federico Fulgoni. Non ci siamo limitati a un normale approccio nell'aggiungere alcuni impianti più evoluti, ma abbiamo spinto per fare tre investimenti in uno: nuovo centro ricerche, nuovo centro applicativo e i nuovi laboratori di analisi avanzati».

L’obiettivo è offrire unb, con prodotti creati su misura e con tempi ad hoc. «Investire in ricerca e sviluppo significa per noi credere nella crescita e nel futuro – dichiara la direttrice R&D del gruppo, Barbara Dellapiana –. La nostra ambizione è permettere ai nostri partner di arrivare la mattina con il problema ed uscire alla sera con la soluzione: questo consentirà ai nostri clienti un time-to-market che non ha eguali».

L'operazione si inserisce in un piano di ampliamento produttivo e distributivo inaugurato nel 2015 con l’apertura del primo stabilimento in North Carolina per la produzione di creme per retail ed industria, seguito da quello ad Accra, nel 2018, dove si lavorano fave di cacao esclusivamente ghanesi di prima scelta.Solo lo scorso anno l’azienda ha acquisito l’olandese Boerrineke (secondo brand di creme spalmabili al cioccolato del Belgio) e Antichi Sapori dell’Etna, realtà siciliana specializzata in dolci artigianali e creme spalmabili, in forte espansione con i marchi Pistì (leader nella grande distribuzione) e Vincente Delicacies e molto corteggiata dai fondi.

A oggi il gruppo Nutkao, che dopo le ultime operazioni si configura come una tra le più importanti realtà europee nel proprio settore di attività, conta su una distribuzione in 80 Paesi del mondo. Rispetto all’hub si è optato per un triplice passo.

