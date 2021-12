Nuovo contratto per gli orafi: arriva un aumento di 99 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per gli orafi arriva un aumento di 99 euro al livello medio di riferimento (il quinto a). Federorafi ha infatti firmato con Fim, Fiom e Uilm l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto orafo argentiero e del gioiello, scaduto a giugno del 2020. Le parti hanno condiviso un aumento delle retribuzioni del 6,51%, con tre tranche a giugno 2022, giugno 2023 e dicembre 2024.

La parte economica

Lo schema ricalca, in una certa misura, quello del contratto metalmeccanico e prevede anche la clausola di salvaguardia: se l’Ipca dovesse essere superiore a quanto ipotizzato in questo accordo, gli aumenti saranno infatti rivisti. Per la previdenza complementare il contributo aziendale al fondo Cometa è stato aumentato al 2% e, già dal 2023, i giovani di età inferiore a 35 anni avranno in contributo addizionale dell'0,2%. L’elemento perequativo del 2022 sarà portato a 250 euro annui.

La parte normativa

Per la parte normativa sono state inserite norme su pari opportunità, prevenzione delle molestie e violenze sulle donne.

Sono stati inoltre ritoccati gli inquadramenti: da giugno 2022 verrà abolita la prima categoria e i lavoratori così inquadrati passeranno nella seconda. Si tratta di un primo passo verso la riforma della classificazione dei lavoratori che è stato demandato a una commisione i cui lavori partiranno nell’aprile del 2022.

Inoltre sono state unificati i trattamenti per lo straordinario tra operai e impiegati ed è stata normata la comandata al sabato. Per gli orafi viene introdotta anche una banca ore solidale per i colleghi con necessità di tempo per assistere i figli, per le donne vittime di violenza domestica o per situazioni di difficoltà.