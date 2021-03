Nuovo contributo a fondo perduto: come si calcola e chi può incassarlo

Come si calcola il fatturato

Il calo di fatturato tra il 2020 e il 2019 considera tutte le fatture attive (immediate e differite) al netto dell'Iva relative a operazioni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Vanno incluse anche le cessioni dei beni ammortizzabili.

Il calo del 30% va misurata rispetto al fatturato medio mensile. In questo modo, anche chi ha aperto l'attività nel corso del 2019 potrà effettuare un confronto omogeneo (nel conto della media mensile 2019, va escluso il mese in cui è stata aperta la partita Iva).

Chi ha aperto la partita Iva dal 2020 in avanti, invece, non ha un parametro di riferimento per calcolare il calo di fatturato. In questo caso, gli spetta il contributo nella misura minima (1.000 o 2.000 euro).

Come si calcola il contributo

Il contributo si calcola in percentuale sul calo di fatturato medio mensile, secondo cinque fasce:

- indennizzo pari al 60% del calo di fatturato, per chi nel 2019 aveva ricavi o compensi fino a 100.000 euro;

- 50% per i soggetti con ricavi oltre 100.000 e fino a 400.000 euro;

- 40% per i soggetti con ricavi oltre i 400.000 euro e fino a 1 milione;

- 30% per i soggetti con ricavi oltre 1 milione di euro e fino a 5 milioni;

- 20% per i soggetti con ricavi oltre i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

Per prima cosa, quindi, va calcolato il calo di fatturato, poi si applica la percentuale di contributo spettante. Il contributo non può mai essere inferiore a 1.000 euro (per le persone fisiche) o 2.000 euro (per gli altri soggetti), né superiore a 150.000 euro.