Nuovo corso per waterfront e porto antico

Sul waterfront genovese di Levante, disegnato da Renzo Piano, che sta prendendo forma, si gioca la nuova sfida della Porto Antico spa, legata alle marine e al rilancio del padiglione fieristico Jean Nouvel come sede soprattutto di eventi legati al mare, visto che, finiti i cantieri, avrà l’aspetto di un’isola, collegato alla terra solo da ponti pedonali e carrabili, con sotto una passeggiata con locali e negozi.

Sull’area del porto antico, nel cuore della città vecchia, invece, l’azienda ha un piano imponente di manutenzione, con il “sogno” di potersi espandere su calata Gadda e l’edificio delle vecchie lavanderie per avere un’area in grado di ospitare maxi concerti, anche al coperto, spazi da dedicare a mostre ed eventi legati all’arte moderna, oltre a nuovi parcheggi, che mancano. Tutto, su entrambi i fronti, in chiave sempre più green, dal fotovoltaico ai dissalatori. E un primo piccolo dissalatore sarà installato al servizio dell’Ocean live park che, dal 24 giugno al 2 luglio, ospiterà l’arrivo di The Ocean race, la più importante regata a vela intorno al mondo; ma nei progetti ce ne sono altri per le marine e non è escluso che, in futuro, possa essere realizzato nelle aree gestite dalla Porto Antico anche un impianto più grande, al servizio della città.

La Porto Antico (Comune di Genova 54%, Camera di Commercio 27,71%, Filse 14,68% e Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale 3,61%) ha chiuso il 2022 con un utile di 144 mila euro e ha un piano industriale al 2025 che prevede più di 31 milioni di investimenti. La prima voce, la più consistente, 16 milioni di euro, riguarda il rifacimento delle vasche dell’Acquario di Genova, che si sommano ai 2 milioni per la nuova Città dei bambini e dei ragazzi; altri 10 milioni sono destinati a manutenzione, efficientamento energetico e sviluppo delle rete wi-fi dell’area del porto antico. Altri 5 riguardano invece rifacimento e manutenzioni straordinarie delle darsene e, fra l’altro, la nuova direzione del porto turistico.

Porto Antico gestisce, in tutto, 130mila metri quadrati nell’antico scalo di Genova, nell’area waterfront di Levante il padiglione Jean Nouvel (20mila metri quadrati) e ha in concessione le darsene di Marina Fiera Genova, 80mila metri quadrati di specchi acquei e circa 20 mila di spazi a terra. «Ma non abbiamo - sottolinea Marco Ferrando, presidente della società - una funzione immobiliare: non solo gestiamo spazi a terra e a mare, ma produciamo e gestiamo anche eventi, fiere, congressi. Siamo registi nel waterfront di Genova e i waterfront sono la parte più viva di una città, non solo un luogo turistico ma anche motore per la vita cittadina». La sfida è gestire in sinergia i due affacci a mare della città, il “vecchio” porto antico e il nuovo waterfront di sulle aree ex Fiera. «La prima sfida era stata proprio l’acquisizione del ramo d’azienda di Fiera di Genova: molti pensavano che sarebbe stata un’operazione fallimentare, che i due spazi si sarebbero cannibalizzati, invece siamo riusciti nell’integrazione. Sono tutte e due aree di waterfront ma con anime diverse e bisogna imparare a farle dialogare in modo sinergico. Quello che manca ancora è il collegamento fisico comodo, perché, in mezzo, ci sono le Riparazioni navali, ma si sta lavorando a una soluzione per passare da uno spazio all’altro. Oggi vediamo l’area waterfront di Levante come un cantiere, ma domani sarà un quartiere pullulante di persone, con le darsene, le abitazioni, gli uffici, i locali, i ristoranti, i negozi, più il palasport. E poi tutte le darsene che abbiamo lì, la banchina per i megayacht fino a 25 metri, non le abbiamo al Porto antico».

Nel 2025 tornerà anche Euroflora, negli spazi del nuovo waterfront di Levante, allungata fino a piazzale Kennedy, nel frattempo trasformato in parco urbano. Se il waterfront di Levante ha il fascino di un nuovo pezzo di città che nasce, a stretto contatto con il mare, e la vocazione della nautica, il “vecchio” waterfront del Porto Antico, anch’esso ideato da Renzo Piano, che ha nell’Acquario il motore di richiamo per i turisti, il Centro congressi per gli incontri e un cartellone di spettacoli per l’estate, chiede nuovi spazi per consolidare le sue vocazioni.