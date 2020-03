Coronavirus, nuovo decreto: limitare spostamenti in tutta Italia, chiusa la Lombardia e 11 province A istituire una nuova area “arancione” è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «per fermare il contagio da Coronavirus» firmato il 7 marzo dal premier, Giuseppe Conte. Il Dpcm non è stato però pubblicato nella Gazzetta ufficiale, quindi non decorre dall’8 marzo di Andrea Carli e Vittorio Nuti

Entrare in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà consentito solo per motivi «gravi e indifferibili». Se non è una zona rossa poco ci manca. A istituire una nuova area “arancione” è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «per fermare il contagio da Coronavirus». Il Dpcm non stato ancora firmato dal premier, e quindi non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (non decorre dall’8 marzo). Lombardia ed Emilia Romagna hanno chiesto modifiche al provvedimen to. Il confronto sulle misure è ancora aperto. Il Dpcm non entrerà in vigore prima di lunedì. È probabile che vengano effettuate modifiche anche al fine di precisare meglio la portata delle norme.

Un decreto che, su indicazione del Comitato scientifico, introduce anche forti limitazioni e obblighi su tutto il territorio nazionale. Per citarne solo alcune, il divieto di apertura per pub e discoteche e lo stop a tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

Per la Lombardia e le 11 province inserite nell’area arancione vengono previste limitazioni molto stringenti: la sospensione di attività pubbliche, la chiusura di musei, palestre, piscine, teatri, lo stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Ma attenzione. I datori di lavoro potranno mettere in ferie o in congedo i dipendenti. Oltre alla Lombardia, dunque, la zona arancione comprende le province di : Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Limitare spostamenti in tutta Italia

Il decreto nelle limitazioni nazionali prevede di limitare gli spostamenti in tutta Italia: «Si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari», si legge nella bozza ancora soggetta a ulteriori modifiche da parte di Palazzo Chigi dopo il lungo confronto tra Governo e Regioni. Sempre con riferimento alle regole applicabili a livello nazionale, il Dpcm prevede che sull’intero territorio nazionale «sono sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati».

Sospesi spettacoli in cinema e teatri

Ancora: «sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».