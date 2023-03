Nuovo decreto flussi e sanatoria: questure e prefetture sotto stress

Nel 2020, per far fronte alla sanatoria dei cittadini extracomunitari disposta con il decreto Rilancio (Dl 34/2020), sono stati inseriti oltre mille lavoratori in somministrazione (assunti da agenzie per il lavoro e inviati in “missione” negli uffici del ministero dell’Interno): 800 nelle prefetture, 400 nelle questure e 177 nelle commissioni per l’asilo.

Dopo diverse proroghe - una legata al Covid e una per lo scoppio della guerra in Ucraina - il contratto di questi lavoratori è scaduto il 31 dicembre 2022 (per i 177 delle commissioni d’asilo terminerà il 27 marzo). Questi lavoratori sono di fatto a casa, in attesa che sia riavviata la gara tra agenzie per un nuovo inserimento negli uffici, sempre in somministrazione.

La manifestazione di interesse per selezionare l’agenzia si è chiusa venerdì scorso. «Non ci sono automatismi che garantiscano l’impiego di chi ha già avuto un contratto», spiega Paolo Bonomo, coordinatore nazionale Cisl Fp per il ministero dell’Interno. «L’avviso del Viminale - continua - fa però riferimento alla capacità di svolgere le attività previste e il contratto che il ministero siglerà con l’agenzia selezionata sarà ancora più esplicito. Questo dovrebbe permettere di reinserire tutti i lavoratori già impiegati. In molti, peraltro, hanno già trovato un’altra attività».

L’avviso prevede l’inserimento di 550 lavoratori nelle questure e 570 nelle Prefetture, per sette mesi (estensibili di altri sei), negli uffici immigrazione. La spesa prevista è di circa 47 milioni di euro. Peraltro, il ricorso al lavoro in somministrazione è più costoso per lo Stato, rispetto a quello degli interni: agli oneri retributivi e contributivi, si aggiunge infatti la commissione per l’agenzia, che può incidere dal 6% all’11% del costo del lavoro.

La necessità dei concorsi

Per assumere dipendenti stabili servono i concorsi, che negli ultimi anni sono mancati. «La carenza di personale negli uffici del ministero dell’Interno oscilla intorno al 30% degli organici previsti», spiega Adelaide Benvenuto, coordinatrice nazionale Fp Cgil. «I concorsi si stanno svolgendo, ma l’ingresso avviene in tempi lunghi rispetto alle esigenze». «Se non si interviene sugli organici - sottolinea Sandro Colombi, segretario generale Uilpa - la Pa rischia di diventare un serbatoio di lavoro precario e lo Stato di non poter più garantire i servizi ai cittadini. L’età media ha abbondantemente superato i 50 anni: serve un ricambio generazionale», conclude.