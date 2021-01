Nuovo decreto ristori, scostamento di bilancio verso 30 miliardi di euro La richiesta di extra-deficit sul tavolo del Consiglio dei ministri di questa sera. Il 20 gennaio voto alla Camera

Arrivano nuovi ristori, cartelle fiscali "diluite"

La crisi politica non ferma per ora l’azione di governo sui provedimenti per arginare gli effetti economici del coronavirus. Dopo l’approvazione della bozza del Recovery plan, è il turno di un nuovo scostamento di bilancio che servirà ad alimentare il quinto decreto Ristori per le attività colpite dalla pandemia: il testo sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri nella riunione convocata alle 20,30. L’Esecutivo chiederà al Parlamento di far lievitare la quota di extradeficit a 30 miliardi, cifra superiore al punto e mezzo di Pil ipotizzato finora dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. La richiesta dovrà poi ottenere il via libera del Parlamento a maggioranza assoluta. Matteo Renzi, annunciando le dimissioni delle sue ministre, ha comunque garantito il voto di Italia viva.

Gualtieri: occorre proseguire il lavoro

«Occorre proseguire il lavoro: stasera avremo un Consiglio dei ministri dove vareremo la richiesta di scostamento che il Parlamento dovrà approvare e che è necessario per il provvedimento economico indispensabile e urgente» ha detto il ministro dell’Economia Gualtieri. È già fissato per il 20 gennaio il voto dell’assemblea della Camera.

Il quinto decreto Ristori dovrebbe essere «molto più ampio ed articolato» dei precedenti provvedimenti ha affermato il viceministro dell’Economia Antonio Misiani.