Nuovo design 100% Made in Italy

Lo scooter Fantic vanta un design innovativo e originale caratterizzato da un telaio a traliccio in alluminio e dalle due grandi ruote da 16'' per superare in sicurezza gli ostacoli cittadini come rotaie e dissesti stradali. Sarà disponibile in quattro diverse colorazioni: Neon Green, Fantic Red, Night Blue e Matt Grey a un prezzo di vendita al consumatore finale di 3.990€, concorrenziale rispetto ai prodotti asiatici, pur essendo 100% Made in Italy



