Nuovo Dpcm, 25 senatori Pd: sì a spostamenti nei paesi. Regioni: non ci avete interpellato

Il nuovo Dpcm e il decreto di Natale che “blindano” i giorni delle feste degli italiani per scongiurare una terza ondata di contagi Coronavirus a gennaio hanno destato non poche perplessità non solo tra le regioni. In occasione della Conferenza delle regioni che si è riunita nella mattinata del 3 dicembre, infatti, sono emersi malumori per le modalità con cui il governo è giunto a varare il decreto legge della scorsa notte.

In sintesi, le perplessità vertono sul fatto che il documento, che comprende rigide restrizioni per gli spostamenti sui territori durante le festività, è stato approvato dal governo senza neppure parlarne con gli enti locali, che lamentano di esser state chiamate a un confronto con l’esecutivo sulle misure da adottare quando oramai i provvedimenti sono nella sostanza definiti. Ma perplessità sono state espresse anche dalla maggioranza, dove c’è chi considera le soluzioni previste eccessive. A queste critiche si affiancano quelle delle forze di opposizione, a cominciare dalla Lega che con Matteo Salvini attacca: «Il governo divide le famiglie e attacca i lavoratori».

In questo contesto, il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha chiarito che «a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione».

Regioni, stupore e rammarico per metodo governo

«Stupore e rammarico» per il metodo con cui il governo ha approvato il decreto che fissa le regole per gli spostamenti a Natale (il provvedimento è stato firmato dal Capo dello Stato ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ndr) è stato espresso dalla Conferenza delle Regioni. L’ organismo di coordinamento politico e confronto fra i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome ha sottolineato in una nota che le «forti limitazioni» imposte a «spostamenti e relazioni sociali» dal 21 dicembre al 6 gennaio «rende di fatto pleonastico il pronunciamento su parti essenziali del Dpcm». Le misure del decreto del presidente del Consiglio, che sarà firmato in giornata dal Conte ed entrerà in vigore dal 4 dicembre e lo resterà fino a 15 gennaio, vengono sottoposte all’esame dei governatori in una conferenza Stato regioni che precede la firma del provvedimento da parte del presidente del Consiglio. I governatori contestano in particolare il «mancato confronto istituzionale» e sottolineano che nei provvedimenti «non si fa riferimento alcuno» ai ristori promessi dal governo per le attività che saranno sospese.

Pressing di 25 senatori del Pd: sì a spostamenti nei comuni

Le misure sono state criticate anche da una parte del Pd. A quanto si apprende da fonti parlamentari, venticinque senatori Dem (sul totale di 35) hanno infatti scritto una lettera al loro capogruppo a Palazzo Madama Andrea Marcucci per chiedergli di «attivarsi con il Governo affinché lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio possa avvenire, per consentire a persone che vivono in Comuni medio-piccoli di ricongiungersi per poche ore con familiari che abitano in altri Comuni». Il capogruppo si è attivato. «Mi rivolgo al premier Conte - ha affermato -: cambi le norme sbagliate inserite nel decreto sulla mobilità comunale del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Lo chiedono le Regioni e 25 miei colleghi senatori del Pd. Non è una questione di poco conto, riguarda milioni di famiglie che abitano in zone limitrofe, divise soltanto dai confini del proprio Comune. Bisogna, a mio avviso, rendere possibile, nel rispetto delle norme, i ricongiungimenti familiari e affettivi anche solo per poche ore. Servirebbe - ha concluso - anche non discriminare tra attività economiche di città e attività economiche di Paese».