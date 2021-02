Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua Via libera delle Regioni al testo che sarà in vigore per un mese: da venerdì 6 marzo al 6 aprile. La firma di Draghi tra domani e martedì

Covid, musica e balli a Milano per addio a zona gialla. Da oggi Navigli a numero chiuso

Via libera delle Regioni al testo che sarà in vigore per un mese: da venerdì 6 marzo al 6 aprile. La firma di Draghi tra domani e martedì

4' di lettura

Il nuovo Dpcm sulle misure per il contenimento del covid, il primo con la firma di Mario Draghi, dovrebbe essere approvato tra lunedì e martedì. Prima del via libera alle misure che resteranno in vigore per un mese - dal 6 marzo al 6 aprile - ci potrebbero essere altre riunioni tecniche per perfezionare alcune norme, presumibilmente alcuni protocolli per l’istruzione nelle zone arancioni e rosse: la scuola resta osservata speciale. Ieri è arrivato il parere sul testo da parte della conferenza delle Regioni: non sono emerse obiezioni che impedirebbero il via libera al decreto del presidente del Consiglio.

Intanto da lunedì 1° marzo scattano nuovi colori per le Regioni. Piemonte, Lombardia e Marche saranno arancioni. La Basilicata passerà direttamente dalla fascia gialla alla rossa. Rosso anche il Molise. La Sardegna prima regione ad accedere alla zona bianca.

Loading...

Il nuovo Dpcm introduce divieti e restrizioni che resteranno in vigore anche per Pasqua e Pasquetta (le seconde dell’era Covid). Sono previste riaperture, anche se non da subito: dal 27 marzo riapriranno - nel rispetto di specifici protocolli - cinema e teatri, mentre sarà possibile andare al museo anche nei fine settimana. Ecco una guida alle regole con le novità a cui bisognerà attenersi.

Barbieri e parrucchieri (zona rossa)

In questa fascia sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24, dove - a differenza del precedente provvedimento - non vengono menzionati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.

In casa anche i non conviventi ma niente feste (zona gialla)

In questa fascia viene cancellata la misura - citata nel precedente documento, secondo cui - «con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Nella bozza del nuovo Dpcm restano comunque «vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose».