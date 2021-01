Nuovo Dpcm, verso cambio parametri ma Regioni critiche su automatismi. Zona bianca con Rt sotto 0,5 La proposta è stata avanzata dall'Istituto superiore di Sanità e condivisa dal Comitato tecnico scientifico: se l'incidenza settimanale dei casi supera i 250 casi ogni centomila abitanti, la Regione è automaticamente in zona rossa. Nelle zone bianche dove il virus corre di meno potrebbero essere aperte invece tutte le attività, scuole comprese. Lunedì 11 gennaio confronto governo-regioni sul nuovo Dpcm

Zona rossa automatica in quelle regioni dove l’incidenza settimanale è di 250 casi Covid ogni 100mila abitanti, con il Veneto e l'Emilia Romagna che potrebbero essere in questa fascia già alla fine della prossima settimana. Con ancora 20mila positivi e quasi 400 morti al giorno il governo lavora ad una nuova stretta puntando a modificare i parametri che fanno scattare le misure restrittive in Italia, nel tentativo di frenare la risalita del virus. Ma il cambio di parametri non piace alle Regioni, che frenano.

Dopo aver rivisto la soglia dell'indice Rt, abbassandola ad 1 per entrare in zona arancione (era a 1,25) e a 1,25 anziché ad 1,50 per passare alla zona rossa, l'esecutivo punta però a un’altra stretta, inserendo la nuova modifica nel Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Insieme alla proroga di divieti e restrizioni saranno prorogati. Ma anche alla probabile introduzione di una zona bianca con libertà di spostamento e con tutte le attività aperte.

Zona rossa automatica con oltre 250 casi ogni 100mila abitanti

Il premier Giuseppe Conte ha convocato domenica 10 gennaio alle 17 i capi delegazione della maggioranza in vista del nuovo dpcm per il contrasto al Covid. È sul tavolo, tra l’altro, la proposta avanzata dall'Istituto superiore di Sanità e condivisa dal Comitato tecnico scientifico: se l'incidenza settimanale dei casi supera i 250 casi ogni centomila abitanti, la Regione è automaticamente in zona rossa. L'incidenza è un parametro fondamentale secondo gli esperti e la soglia ottimale è 50 casi ogni 100mila abitanti poiché è l'unica che garantisce “il completo ripristino sull'intero territorio nazionale” del contact tracing.

Veneto ed Emilia Romagna più a rischio

Con i dati dell’ultimo monitoraggio (relativi alla settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio - ma il trend è in peggioramento), il Veneto sarebbe dunque rosso, visto che ha un'incidenza di 453,31 casi, mentre l'Emilia Romagna con 242,44 casi, rimarrebbe di poco fuori. A rischio sono però anche Friuli Venezia Giulia, Marche e la provincia di Bolzano: tutte sopra la soglia dei 200 positivi. Anche la Lombardia con i nuovi parametri è al limite, per ammissione dello stesso presidente: «Rischiamo di passare in zona rossa» ha detto Attilio Fontana. Non bene neppure il Lazio. «Con molta probabilità, visto l'andamento della curva del contagio, da venerdì saremo in fascia arancione. Ed è altrettanto probabile che il Lazio ci rimarrà per qualche tempo» è il parere dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Le perplessità delle regioni sul nuovo parametro

Della modifica da inserire nel nuovo Dpcm si parlerà lunedì nella riunione tra governo e Regioni convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. E già si annunciano fibrillazioni nonostante il ministro abbia fatto sapere che il governo garantirà i ristori a tutte le attività che a causa delle restrizioni resteranno chiuse. Ai governatori le modifiche non piacciono: l'automatismo, è il ragionamento, potrebbe finire per penalizzare le regioni più virtuose, quelle che fanno il maggior numero di tamponi. A partire dal Veneto. La Regione guidata da Luca Zaia (che assieme a Lombardia, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia da lunedì 11 gennaio restano in fascia arancione) a oggi registra oltre 450 casi per 100mila abitanti e quindi finirebbe in zona rossa ma è anche quella che fa il maggior numero di test. Il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini è stato netto nella bocciatura della proposta. «Quel limite - ha detto - non l'ha chiesto nessuna regione e, se volete la mia impressione, non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni»