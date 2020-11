Nuovo Dpcm, Conte vede i capi delegazione della maggioranza Si interviene a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra a livello territoriale di Nicola Barone e Andrea Gagliardi

Si interviene a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra a livello territoriale

Tre aree nel Paese con scenari di rischio diversificati e misure mano a mano più restrittive. Potrebbero essere Lombardia, Piemonte e Calabria le Regioni candidate alla stretta più decisa secondo il nuovo Dpcm anti Covid cui il governo lavora per arrivare alla firma del presidente del Consiglio sperabilmente entro la giornata. È in corso la riunione tra il premier Giuseppe Conte, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia e i capi delegazione della maggioranza. Posta la cornice nazionale, saranno i criteri «scientifici e oggettivi» validati dall’Istituto superiore di Sanità a fare da guida nell’adozione caso per caso delle azioni di contenimento dell’epidemia. «Il tentativo che si sta facendo è non paralizzare il Paese: non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, un lockdown light», spiega in un’intervista la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

Le chiusure generali

Come anticipato dal presidente del Veneto Luca Zaia è convocata alle 15.30 una riunione delle Regioni con il Governo, «immagino che ci venga illustrata la bozza di Dpcm su cui dovremo dare il nostro parere». Nella sostanza si interviene a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra a livello territoriale. In Parlamento il premier Giuseppe Conte parla di un «nuovo corpus di misure restrittive» indicando sette interventi che riguarderanno tutto il Paese: la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione delle attività essenziali presenti all’interno (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi e edicole); la chiusura dei “corner” adibiti alle attività di scommesse e giochi ovunque siano collocati, dunque stop alle slot machine nei bar e dai tabaccai; la chiusura di tutti i musei e di tutte le mostre; la riduzione della capacità di riempimento di bus e metropolitane del traporto pubblico locale con la capienza che passa dall’80% al 50%, una misura chiesta da mesi dal Comitato tecnico scientifico per ridurre la diffusione del contagio.

Scuola, solo elementari e medie in presenza

Via la percentuale del 75% di Dad a settimana e lezioni digitali da casa tutti i giorni per gli studenti delle scuole superiori. Ma gli alunni di elementari e medie invece restano in classe, almeno nelle Regioni che non hanno già applicato ordinanze più restrittive.

Coprifuoco serale (ma sull’ora si discute)

Gli ultimi due provvedimenti a livello nazionale riguardano il limite agli spostamenti da e per quelle Regioni che hanno elevati coefficienti di rischio - che potrà essere derogato solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, salute e necessità - e il coprifuoco. Su quest’ultimo punto la discussione nel governo è ancora aperta. Dal premier è arrivato un riferimento generico a «limiti alla circolazione nella fascia serale più tarda», nell’esecutivo si discute ancora infatti se la scelta debba cadere su un coprifuoco alle 18 o alle 21.

Italia divisa in tre

Nella prima fascia ci saranno le Regioni considerate a “rischio più alto”, dunque quelle dove la situazione è compatibile a quella ipotizzata nello “scenario 4” del documento dell’Iss con un Rt sopra l’1,5 e una «trasmissibilità non controllata» del virus. A considerare i dati attuali potenzialmente coinvolti sarebbero il Piemonte, la Lombardia - entrambi con Rt sopra il 2 - e la Calabria ma la situazione può cambiare: nelle prossime ore saranno disponibili i dati aggiornati del monitoraggio, con il Cts che si riunirà per analizzarli in modo da consegnare al governo la “fotografia” più attuale della situazione epidemiologica in Italia. È questa la fascia in cui sono previste le misure più restrittive: dai lockdown locali a livello provinciale per almeno 3 settimane alla limitazione della mobilità individuale fino alla chiusura dell’intera Regione ad eccezione delle attività essenziali. In seconda fascia ci sono invece tutti quei territori in cui il fattore di rischio è compatibile con lo “scenario 3”, con un Rt tra 1,25 e 1,5 e una «trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo». In questo caso sono previsti interventi «lievemente meno restrittivi» come chiusura di attività, limitazioni alla mobilità in Comuni e Province, chiusura di scuole e università in base alla situazione epidemiologica. Nell’ultima fascia, la terza, finiranno invece tutte le Regioni che hanno un indice di rischio compatibile con lo “scenario 2”, dove l’Rt si colloca tra l’1 e l’1,25.