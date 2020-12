Nuovo Dpcm: dalle festività alla scuola, cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio Arrivano le misure per i prossimi giorni, e hanno la forma di una stretta. Divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per “necessità”, autocertificate, come quella di “assistere un genitore solo”. Il divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre

Nuovo Dpcm, Speranza: "Limitazione a spostamenti e occasioni di contatto"

Arrivano le misure per i prossimi giorni, e hanno la forma di una stretta. Divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per “necessità”, autocertificate, come quella di “assistere un genitore solo”. Il divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Natale e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid approvato dal Consiglio dei ministri ha confermato le attese per una stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata del Coronavirus. Accanto al decreto legge, un nuovo Dpcm è sottoposto in queste ore all’esame delle Regioni. Il provvedimento, il cui testo è oggetto delle ultime limature, sarà firmato in serata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sarà in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio. Il nuovo decreto legge, di due soli articoli, approvato nella notte del 2 dicembre e in vigore dal 3 dicembre è servito per dare “copertura” alla stretta natalizia, che sarà dettagliata nel Dpcm. Ecco, in estrema sintesi, ciò che in base agli ultimi provvedimenti governativi si potrà fare e, al contempo, non si potrà fare.

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). È sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Loading...

Seconde case

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Ricongiungimenti familiari

Ha tenuto la linea dura sul blocco degli spostamenti tra Regioni nelle festività: nel consiglio dei ministri che si è concluso in nottata non è passata la richiesta di permettere i ricongiungimenti in base al grado di parentela. Se il principio generale è dunque il no a ricongiungimenti familiari extraregionali, sono attese delle deroghe: è il caso dei minori che hanno i genitori in regioni diverse, o di chi si trova nell’esigenza di assistere un genitore solo (ad esempio chi ha diritto alla legge 104, come già accade allo stato attuale nelle zone rosse).

Ristoranti

Sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialle, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. Divieto di cenoni in hotel il 31 dicembre.