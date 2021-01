Nuovo Dpcm: bar, musei, palestre, visite e piste da sci. Cosa si può fare e cosa no Dieci regioni marciano verso la zona arancione, tre verso l’area rossa con maggiori restrizioni. Resterebbero gialle solo Campania, Molise e Toscana

Nuova stretta, con il dpcm in arrivo, dal 16 gennaio, alle disposizioni per combattere il nuovo Coronavirus. E ci sono regioni in bilico verso un ulteriore giro di vite: verso la zona rossa Lombardia, Emilia Romagna e Calabria. Dieci fra regioni e province autonome marciano invece verso la zona arancione: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria e Veneto. In zona gialla potrebbero restare Campania Molise e Toscana.In questo panorama il dpcm allo studio prevede ancora piste da sci chiuse fino al 15 febbraio, musei aperti in zona gialla, un ulteriore fermo per palestre e piscine e il divieto di asporto dai bar dopo le 18. Musei aperti in zona gialla dal lunedì al venerdì, con particolari protocolli anti contagio. Ecco le novità del nuovo testo in arrivo nel pomeriggio del 15 gennaio.

Zone arancioni e rosse

In arrivo una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza con un nuovo giro di vite per le regioni e le province autonome, in base alle nuove regole che hanno inasprito i parametri di accesso alle zone dove i contagi corrono di più. Verso la zona rossa Lombardia, l’Emilia Romagna e Calabria. Dieci fra regioni e province autonome vanno verso la zona arancione: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria e Veneto. In zona gialla potrebbero restare Campania Molise e Toscana.

Norma anti movida: divieto di asporto dai bar dopo le 18

Nuova stretta per i bar per combattere la movida: cibi e bevande potranno essere acquistati nei bar solo fino alle 18. Nel dettaglio, l’asporto - in base al nuovo dpcm - è consentito solo fino alle 18 per i codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). Più in generale, invece, le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è possibile per un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che alloggiano nella struttura.

Vietato spostarsi fra regioni, anche gialle

Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di necessità o di salute. É comunque permesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione negli orari consentiti.

Divieto di spostamento dalle 22 alle 5

Confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Sono permessi esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Il dpcm raccomanda «fortemente», per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. É sempre possibile fare rientro a casa negli orari consentiti.