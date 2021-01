Nuovo Dpcm: tutte le misure in arrivo su week-end, musei, movida e palestre Governo al lavoro sul nuovo Dpcm con le restrizioni che entreranno in vigore da sabato 16 gennaio. In arrivo il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le ore 18

Da lunedì 11 gennaio tutte le Regioni (tranne il quintetto arancione formato da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia) sono tornate gialle. Appena cinque giorni e si cambia di nuovo: sabato 16 gennaio entreranno in vigore nuove restrizioni contenute in un Dpcm che il Governo approverà entro la settimana. Tra le novità annunciate il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le ore 18. Resta il sistema della divisione a colori dell'Italia e tra le conferme la regola valida per tutte le zone (a prescindere dal colore) che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici. Verrà prorogato anche il divieto alla mobilità tra le regioni (anche tra quelle gialle). Mantenimento del modello delle fasce ma con un intervento sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in zona arancione e possibile istituzione di una quarta zona (la bianca) senza restrizioni.

Dopo il vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di domenica 10 gennaio e l’incontro con le Regioni, province e comuni dei ministri della Salute Roberto Speranza e delle Regioni Francesco Boccia il giorno successivo, il primo provvedimento targato 2021 per il contenimento del Covid-19 e scongiurare una temuta terza ondata sarà illustrato mercoledì 13 gennaio in Parlamento dal ministro Speranza ed entrerà in vigore sabato 16 gennaio dopo un ulteriore vertice con gli enti locali il giorno prima. Il Consiglio dei ministri chiamaato ad approvare il Dpcm con le restrizioni darà il via libera anche a un decreto legge con la proroga dello stato d’emergenza fissata al 30 aprile.

Stretta anti-movida

Assembramenti, feste illegali e risse (in alcuni casi convocate via social) tra giovani in diverse città: per porre un argine al fenomeno visto negli scorsi giorni in diverse città, il Governo ha deciso di introdurre nel nuovo Dpcm una misura anti-movida con il divieto di asporto imposto ai bar dopo le ore 18. Sarà consentito solo la consegna a domicilio.

Fine settimana

Si studiano misure per il fine settimana, considerati giorni a rischio per la socializzazione. Per questo viene valutata la possibilità di portare il sabato e la domenica in fascia arancione tutte le regioni. Più probabile che verrà confermata la chiusura dei centri commerciali nel weekend.

Zona bianca

Non solo zone rosse, arancioni e gialle. Le nuove misure pensate dal governo prevederanno anche una zona bianca dove gli indici di contagio siano quasi azzerati (servirebbe un Rt sotto 0,5 o con un’incidenza di casi di 50 ogni 100mila abitanti): si tratterebbe, dal punto di vista del governo, di un «segnale di speranza» per il futuro, perché ad oggi nessuna regione si trova in questa condizione. Resterebbe in vigore comunque il divieto di assembramento e il mantenimento del distanziamento sociale.