Nuovo Dpcm, verso coprifuoco nazionale alle 21. Vertice governo-Regioni Esecutivo e governatori cercano un’intesa

L’Italia va verso un coprifuoco a livello nazionale alle 21. È quanto sarebbe stato deciso stamattina nella riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza. Sono ore di trattative frenetiche, sia all’interno del governo, sia tra Stato e regioni. Sullo sfondo, il nuovo Dpcm con ulteriori misure restrittive per il contenimento della crescita dei contagi Covid-19. È il momento del “taglia e cuci”: dentro una misura, fuori un’altra. Tra le altre soluzioni che potrebbero entrare nel Dpcm, l’interruzione della mobilità tra le regioni, la chiusura dei musei (confermata dal ministero dei Beni culturali Franceschini) e quella dei centri commerciali nel fine settimana, la didattica a distanza per le superiori.

Braccio di ferro tra governo e regioni

Il quadro, ancora una volta, è quello di un braccio di ferro : da una parte il governo; dall’altra i governatori. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è contrario a un coprifuoco nazionale: spinge per individuare delle “zone rosse”, sulla base della diffusione del virus sul territorio fotografata dall’indice Rt (l’indice di trasmissione). Se il parametro è superiore a 1,5, scatta in maniera automatica il lockdown. I governatori premono invece affinché vengano individuate regole da applicare a livello nazionale. «Le misure devono essere necessariamente nazionali, perché dalla Valle d'Aosta alla Calabria il virus c'è ovunque e sta crescendo ovunque», ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio alle telecamere di Sky TG24.

La posizione emersa in occasione dell’incontro tra il premier e i capidelegazione della maggioranza va nella direzione di quanto chiesto dalle regioni. «Gli interventi saranno uniformi - ha spiegato, sempre a SkyTG24, il Sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi -. Poi, come scritto nel precedente Dpcm, nella propria autonomia ciascun ente locale può prevedere anche restrizioni ulteriori. Le restrizioni saranno nazionali, poi magari c'è anche la volontà di fare una distinzione tra quelle regioni che hanno già superato l'Rt 2 da quelle che hanno indici più bassi. Ma le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale. Purtroppo - ha concluso Puglisi - dobbiamo sacrificare la didattica in presenza, modificandola in didattica a distanza, per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media».

Nuovo vertice esecutivo-governatori

I ministri Boccia e Speranza incontreranno in mattinata i presidenti di Regione. L’obiettivo è ridurre le distanze tra le parti. Conte illustrerà al Parlamento (alle 12 alla Camera e alle 17 al Senato) l'orientamento che intende dare al nuovo Dpcm. Agli interventi del premier in aula seguiranno voti sulle risoluzioni. A quanto si apprende da fonti della maggioranza, la firma vera e propria del testo dovrebbe arrivare domani, martedì 3 novembre.

Il Trentino torna indietro su palestre, bar e ristoranti

Intanto, mentre il paese va verso misure più restrittive, sulle palestre aperte negli istituti scolastici e sugli orari di chiusura di bar (alle 20) e ristoranti (alle 22) il Trentino torna sui suoi passi. I locali, perciò, chiuderanno alle 18, come nel resto d'Italia. Decade quindi il provvedimento precedente, quello impugnato dal Governo. Con un'ordinanza approvata ieri ed in vigore da oggi, 2 novembre, il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha infatti messo in evidenza che è «opportuno in questa fase rendere coerenti ed omogenei con la normativa nazionale le misure provinciali più ampliative rispetto a quelle disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020».