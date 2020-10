Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo

Ristoranti, bar, pizzerie

Il decreto Agosto aveva garantito un finanziamento a fondo perduto per gli esercizi di ristorazione con perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo 2019. Con il nuovo decreto in arrivo questa limitazione verrà tolta e il sostegno garantito a tutte le attività coinvolte dalle nuove limitazioni introdotte dal governo con il Dpcm in vigore fino al 24 novembre.

Sempre nel decreto Agosto il Governo aveva previsto ulteriori 400 milioni di euro a fondo perduto stanziati per gli esercenti dei centri storici che a giugno 2020 avessero un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese 2019.

Turismo, spettacolo e sport

Il governo offrirà una nuova indennità mensile una tantum per stagionali del turismo, spettacolo e lavoratori a intermittenti dello sport che non usufruiscono della cassa integrazione perché non lavoratori dipendenti. Saranno «800 euro di indennità per novembre» ha annunciato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Per associazioni e società sportive il fondo perduto srà da 50 milioni di euro «da erogare entro novembre».

Con il decreto Cura Italia erano stati stanziati 33 milioni di euro tra sostegno al mondo dello spettacolo e diritto d’autore per artisti con basso reddito, mentre il decreto rilancio aveva assicurato a intermittenti e lavoratori dello spettacolo non beneficiari di integrazione salariale un’indennità di 600 euro mensili per aprile e maggio 2020.

Con il decreto agosto il settore del turismo aveva usufruito di un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere e un’estensione a luglio 2020 del credito di imposta per il canone di locazione di immobili in esercizio stagionale. Era stata prevista l’esenzione della seconda rata Imu.