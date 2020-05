Nuovo focolaio in Corea del Sud il Paese che pareva più sicuro Nelle ultime ore, vicino a Seul, è stata rilevata una nuova ondata, con 49 nuovi casi di Redazione Esteri

Nelle ultime ore, vicino a Seul, è stata rilevata una nuova ondata, con 49 nuovi casi

Nuova ondata di contagi in Corea del Sud, con 49 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore e la nascita di un nuovo focolaio in un enorme magazzino di stoccaggio di merci all'ingrosso Bucheon, non lontano da Seul, al quale sono riconducibili almeno 36 di essi. E' quanto riporta il centro sudcoreano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc), citato dall'agenzia Yonhap. Sul personale che lavora al magazzino, fanno sapere i media, sono stati eseguiti 3.600 tamponi.



«Abbiamo timore delle infezioni nelle comunità e teniamo d'occhio la situazione», ha dichiarato il ministero della Sanità.



Il numero dei casi di Covid-19 in Corea del Sud è ricominciato a crescere dopo la scoperta di un cluster nel quartiere della movida di Itaewon, nella capitale Seoul. Secondo quanto hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC), ne sono stati rilevati altri 18, che portano il totale di questo focolaio a 255 contagi.



La Corea del Sud non ha mai messo in campo un lockdown vero e proprio e ha contenuto l'epidemia in maniera considerata da molti esperti altamente efficiente. Resta tuttavia alta l'attenzione rispetto alle riaperture delle scuole. La scorsa settimana 440mila studenti delle scuole superiori sono ritornati tra i banchi. Oggi dovevano tornare sui banchi altri 2,37 milioni di studenti, ma alcuni dovranno aspettare il primo giugno. La Cina non ha invece rilasciato aggiornamenti sulla situazione a Shulan, città di 700mila abitanti, non lontana dal confine con la Russia, ha adottato misure molto restrittive, simili a quelle implementate nei mesi scorsi a Wuhan, epicentro della pandemia.



La Russia ha superato 4mila morti per Covid. Il Centro operativo anticoronavirus ha annunciato che nelle ultime 24ore sono decedute 174 persone portando a 4142 il totale ufficiale delle vittime. Il totale dei contagi supera quota 370mila.