Meloni firma il decreto con le nomine dei commissari: Gelera all’Inps, D’Ascenzo all’Inail

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nuovo giro di valzer gli enti pubblici e gli incarichi istituzionali. Il Consiglio dei ministri di ieri, concentrato sulla riforma del processo penale, ha anche deliberato la nomina di Mauro Mazza a Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024. E quella di Roberto Dattola ad ammiraglio ispettore capo. Ma le nomine più pesanti sono quelle arrivate su Inps e Inail e attese ormai da tre settimane.

Ieri la premier Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm con la nomina dei commissari straordinari dei due enti. I nomi non riservano sorprese: come anticipato da Il Sole 24 Ore sono stati individuati la scorsa settimana dal governo al termine di una lunga e faticosa trattativa all'interno della maggioranza. Si tratta Micaela Gelera, attuaria ed esperta di welfare, per l'Inps e Fabrizio D'Ascenzo, preside della facoltà di Economia all'università La Sapienza di Roma, al timone dell'Inail.