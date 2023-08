Nuovo giro di valzer per le province sarde: salgono a sei (dopo essere state ridotte a quattro)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima l'istituzione con legge regionale, poi la cancellazione per referendum, alla fine dopo due modifiche e una nuova legge la ri-fondazione. È la travagliata vicenda delle province della Sardegna che riprenderanno a funzionare dal prossimo anno. O meglio, da giugno del 2024 quando saranno eletti presidenti e consiglieri. Proprio questa vicenda è al centro delle discussioni in Consiglio regionale dove l'assemblea (maggioranza e opposizione sono quasi sulla stessa lunghezza d'onda) discute il Collegato che contiene anche le norme di attuazione per dar gambe alla norma che stabilisce sei province e due città metropolitane.



Un lontano esordio

Tutta la vicenda delle Province della Sardegna nasce negli anni 90, quando dai territori partono una serie di iniziative per far istituire le province nelle aree “complementari”. Ossia in Gallura, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e Ogliastra. Nel 2001 l'approvazione della norma regionale che istituisce i nuovi enti intermedi. Alle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari se ne aggiungono altre quattro. Si tratta delle province di Carbonia Iglesias, Ogliastra, Villacidro Sanluri e Olbia Tempio. L'attività delle nuove istituzioni inizia nel 2005 con le elezioni dei presidenti e dei Consigli provinciali. Nel frattempo c'è anche un rinnovo.



Tutti a casa

Poi nel 2012 una nuova mobilitazione. Questa volta si punta a tagliare. Il 6 maggio del 2012 il referendum consultivo, cui partecipano solo il 35,5 per cento degli aventi diritto, sul “riassetto delle Province” finisce con una vittoria (pari al 96,94 per cento) del sì. Seguono le dimissioni dei presidenti e dei consiglieri e commissariamenti degli Enti.



Arrivano i commissari

A gestire la fase che segue ci pensano i commissari i quali devono districarsi anche in un vuoto normativo perché le province previste dalla Costituzione non si possono cancellare. Una prima soluzione arriva nel 2016 quando l'amministrazione regionale vara la nuova norma per il riordino degli Enti locali. Risultato? Si cancellano le province di Cagliari, del Sulcis Iglesiente, quella del Medio Campidano, Gallura e Ogliastra. Nasce la “super” Provincia del Sud Sardegna la cui circoscrizione territoriale corrisponde a quella della Provincia di Cagliari (comprende anche Sulcis Iglesiente e Medio Campidano), esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari, restano in piedi le Province di Nuoro (che si riappropria dell'Ogliastra), Oristano e Sassari (che si riprende la Gallura) e nasce la rete metropolitana di Sassari. Le elezioni dei nuovi organismi non si svolgono e gli enti vengono fatti funzionare da amministratori straordinari nominati dalla Regione.



Si riparte dai territori

Che qualcosa non vada in maniera lineare lo sottolineano gli amministratori dei territori che non riescono a gestire quanto era di competenza delle province.Parte quindi una nuova mobilitazione per far “resuscitare” gli enti intermedi. Si inizia in Gallura ma poi interessa anche gli altri. La nuova amministrazione regionale disegna la norma che prevede sei province che comprendono Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra, Nuoro, Gallura e due città metropolitane: Cagliari e Sassari. Quando tutto sembra delineato il Consiglio dei ministri impugna la norma ma la Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità Ora il Consiglio regionale dovrà approvare la norma attuativa. E le modalità di elezione degli organismi che sono state stabilite per il prossimo giugno.