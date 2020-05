Nuovo GLA, Mercedes aggiunge una stella alla gamma dei Suv.

3' di lettura

La casa di Stoccarda ha svelato il tassello mancante della nuova generazione di compatte: si tratta del Suv GLA che, rinnovato nelle linee, esprime il carattere di forza a cui è improntato il moderno stile Mercedes.



Più alto del predecessore di ben 10 centimetri a fronte di una lunghezza quasi identica, offre la tipica posizione di guida alta garantendo maggiore spazio per la testa a tutto vantaggio del guidatore. Inoltre, grazie a un'ottimizzazione degli spazi interni, tutto appare più comodo e funzionale.



Le forme sono vigorose e sportive, con il tipico frontale spiovente in continuità con le linee stilistiche Mercedes. È una vettura complessivamente elegante e armonica, con un posteriore slanciato che la rende particolarmente dinamica.



Anche negli interni si vede la nuova impronta della Casa della Stella: tecnologia, spazio, comfort ma soprattutto Sport: nei dettagli, come le bocchette di areazione illuminate che lo distinguono in modo particolare e le luci dell'ambiente che lo adattano allo spirito del pilota.

Il comfort è massimo e non solo grazie all'abbondante spazio, ma anche ai molti dettagli che, a seconda delle versioni, arricchiscono il nuovo GLA: l'hands-free access, ad esempio, che permette un comodo accesso al portellone posteriore quando si hanno le mani occupate, oppure la climatizzazione del sedile, che lo rende anche adatto a viaggiare in qualsiasi condizione climatica. La seconda fila di sedili, regolabile in senso longitudinale, incrementa inoltre lo spazio disponibile nel bagagliaio quando occorre.



La plancia di comando è dotata di ogni tecnologia disponibile: si può ad esempio dialogare con l'MBUX, l'innovativo sistema Mercedes di intelligenza artificiale iperconnesso per rispondere alle tue richieste con la sola voce, oltre che tramite gli schermi touch, senza distrarti un secondo dalla guida. MBUX ti permette di comandare le funzionalità della vettura a 360° e di navigare in modo preciso e sicuro tramite la realtà aumentata sul suo schermo di dimensioni generose.



Come da tradizione Mercedes, la sicurezza è al top. Sistemi di assistenza alla guida (tra gli altri quello di frenata attiva, la funzione corridoio di emergenza, quella per la prevenzione degli urti laterali e l'avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali), visibilità, telaio e meccanica, sono tutte progettati con lo scopo di prevenire gli incidenti e minimizzare i problemi. In questo capitolo il nuovo GLA non scende a nessun compromesso.



Il nuovo Suv Mercedes debutta con ben cinque versioni realizzate specificamente per l'Italia.



Già quella Executive è super accessoriata, con, tra gli altri, fari a led, telecamera posteriore, MBUX, sistema anti-sbandamento attivo e un pacchetto per il vano di carico. La Business aggiunge inoltre il Mirror Pack e lo Smartphone integration.



Le versioni Sport e Sport Plus puntano decisamente sul look con dettagli e particolari quali il disegno dei cerchi in lega, le cromature, i fari a led e la selleria speciale che rendono GLA ancora più dinamico. La Plus aggiunge anche di serie il clima bi zona.



Infine, con la Premium arrivano gli elementi distintivi del kit aerodinamico AMG, quali, ad esempio, gli esclusivi cerchi in lega AMG da 19” a 5 doppie razze e i vetri oscurati.



Il baby Suv della Stella è però capace di trasformarsi anche in una offroad vera: i modelli 4MATIC dispongono di serie si un pacchetto tecnico che include un programma di marcia in più, l'ausilio nelle discese, un'animazione speciale nel display multimediale e, in abbinamento ai fari multibeam led, una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada.



Il nuovo GLA è un concentrato di sport, comfort, sicurezza e stile capace di adattarsi alle esigenze di chi cerca una vettura compatta, ma allo stesso tempo dinamica e divertente.