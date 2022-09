Governo, ipotesi due vicepremier. FdI: sulle riforme dialogo con tutti. Orcel: bene ci sia maggioranza chiara

8:40 Ruini: ora Meloni imiti Draghi

“La cultura politica prevalentemente è a sinistra; ma il Paese è in buona parte a destra, anche se in maniera meno netta”. Lo ha detto il cardinale Camillo Ruini in un’intervista al Corriere della Sera. Sull’esito delle elezioni Ruini ritiene che sia “presto per dire quanto profondamente inciderà il risultato del 25 settembre”. Sul successo di Giorgia Meloni, Ruini commenta “Me l’aspettavo, perché vedevo l’ascesa di Giorgia Meloni. Mentre a sinistra non mi pare ci siano oggi donne di grande rilievo politico”. “Ha esperienza politica, ma poca esperienza di governo. In questo dovrà imparare molto... Non saprei quanto sia competente in economia. L’importante è che scelga i ministri ’giusti’ in una situazione economica estremamente difficile per l’Italia e per l’Europa”. Per Ruini, “Mario Draghi ha reso un grande servizio all’Italia. Spero che tra il nuovo governo e quello di Draghi ci sia per molti aspetti una sostanziale continuità”. Sulle preoccupazioni di un ritorno al fascismo Ruini aggiunge: “Alla prova dei fatti penso e spero che Giorgia Meloni sappia dissipare queste preoccupazioni. Al di là del simbolo, la scommessa è che sappia rappresentare le istanze dei moderati, non quelle della destra estrema”. Sull’aborto Ruini commenta: “Spero che la legge 194 sia finalmente attuata anche dove dice che lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”.