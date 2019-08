M5S-Pd: primo incontro già decisivo. Tensioni Renzi-Gentiloni I tempi per un'intesa sono stretti: ieri, al termine dl primo giro di consultazioni, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha dettato un'agenda «rapida» per la risoluzione della crisi, concedendo ai due partiti solo quattro giorni o per trovare un accordo, e fissando nuove consultazioni da martedì 27 agosto di V.N.

2' di lettura

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si vedranno nel primo pomeriggio, per avviare le trattive su un possibile Governo giallo-rosso sorretto da una nuova maggioranza parlamentare. L'appuntamento - fanno sapere fonti dem - è fissato per le 14 presso la Camera dei deputati. All'incontro parteciperanno i capigruppo M5S Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre la delegazione Pd comprenderà i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio e i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli.

Da martedì nuove consultazioni al Quirinale

I tempi per un'intesa sono stretti: giovedì, al termine dl primo giro di consultazioni, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha dettato un'agenda «rapida» per la risoluzione della crisi, concedendo ai due partiti solo quattro giorni per trovare un accordo, e fissando nuove consultazioni da martedì 27 agosto. «Sono possibili - ha sottolineato il Capo dello Stato - solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi su un programma per governare il Paese, altrimenti la strada è quella delle elezioni».

GUARDA IL VIDEO: Di Maio detta le sue condizioni: i dieci punti irrinunciabili

Riunione notturna delle varie "anime" M5S

In vista dell'incontro tra le due delegazioni , che vedrà sul tavolo come punto di partenza del negoziato anche le 10 priorità di governo presentate da Di Maio (a partire dall'identitario taglio ai parlamentari), il capo politico del M5S ha tenuto una lunga riunione notturna con i suoi, al termine dell'assemblea congiunta dei gruppi. Presenti un po' tutte le anime del Movimento, da quella governativa - rappresentata da Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede - a quella più "movimentista", rappresentata da Alessandro Di Battista e Paola Taverna.

Zingaretti al lavoro al Nazareno

Il segretario dem Nicola Zingaretti è invece al lavoro da questa mattina al Nazareno, dove sono riuniti anche molti dirigenti del partito, tra cui il presidente Paolo Gentiloni, la vicepresidente Anna Ascani, e il tesoriere Luigi Zanda. In casa Pd non mancano segnali di nervosismo. Dalla piattaforma in cinque punti votata all'unanimità in Direzione (centralità del Parlamento, sviluppo sostenibile, nuova gestione dei flussi migratori, politica economica in chiave sociale e leale appartenenza alla Ue) si è di fatto passati a quella in tre punti «irrinunciabili» annunciata ieri da Zingaretti. Per questoi renziani accusano l'area che fa capo al segretario di «non volere l'accordo» con i pentastellati.