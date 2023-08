Nuovo grand tour per 50 artisti under 30: destinazione Francia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura annuncia il supporto al progetto di residenza Nuovo Grand Tour legato alla promozione dell'arte e della creatività italiana all'estero con uno stanziamento complessivo di 225.000 euro.

Nuovo Grand Tour è un progetto di residenza per giovani talenti europei sotto i trent'anni che si svolge in Italia e in Francia, attraverso una rete di istituzioni partner. Questo programma artistico su larga scala promuove il dialogo culturale e i valori europei di scambio e condivisione, configurandosi come atto concreto delle visioni condivise su giovani e cultura stabilite nell'ambito del Trattato del Quirinale, siglato da Italia e Francia nel novembre del 2021.

Aderendo a questo programma, la DGCC sosterrà per i prossimi tre anni residenze per 50 giovani artisti e creativi under 30 italiani in Francia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI) tramite l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi (IIC Parigi). Per la sua importanza strategica a livello culturale e internazionale, Nuovo Grand Tour è uno dei progetti di punta sostenuti dal Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero per il triennio 2022-2024, nell'ambito delle azioni di diplomazia culturale messe in atto in collaborazione con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI.

Nuovo Grand Tour è un programma multidisciplinare che si rivolge ad artisti di tutti i campi della creazione: arti visive, arti performative (purché connesse con le arti visive), così come le Industrie Culturali e Creative (moda, design, architettura e paesaggio, gastronomia, artigianato). Per attuare il progetto, la Direzione Generale Creatività Contemporanea e l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, con la collaborazione istituzionale dell'Institut Français Italia, avviano una procedura pubblica di selezione per artisti e creativi italiani che non abbiano compiuto trent'anni al 31 marzo 2024, abbiano nazionalità italiana o siano fiscalmente residenti in Italia; siano in possesso di un titolo accademico di primo livello (laurea triennale o diploma dell'accademia di belle arti) per lo svolgimento di residenze artistiche in Francia, da svolgersi tra l'autunno 2023 e la primavera 2024. Per lo svolgimento delle residenze, l'Institut Français Italia in collaborazione con la Direzione Generale Creatività Contemporanea e l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi hanno individuato 25 centri di residenza nell'intero territorio francese.

Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo iicparigi.concorso@esteri.itScadenza delle domande: 31 agosto 2023