Nuovo headquarter per Enel Enel guarda al futuro raccontandosi attraverso la nuova sede, con un “edificio-città”, che recupera l’esistente, valorizza il quartiere e comunica nuovi contenuti di Paola Pierotti

Enel guarda al futuro raccontandosi attraverso la nuova sede, con un “edificio-città”, che recupera l’esistente, valorizza il quartiere e comunica nuovi contenuti

3' di lettura

Al via il cantiere per la ristrutturazione e valorizzazione dell’headquarter Enel in viale Regina Margherita a Roma. Nuovi spazi, più confort per le persone, riduzione dei consumi e una progettazione basata su principi innovativi e sostenibili. Il progetto (annunciato da Real Estate del Sole 24Ore) è firmato dallo studio di architettura Antonio Citterio Patricia Viel, selezionato mediante aggiudicazione di un beauty contest, al team milanese quindi l’incarico per la progettazione architettonica e l’interior design.

Leggi anche Firmato con Edizione Property l’accordo per il Bulgari Hotel a Roma

E dopo una fase di selezione, attraverso un processo di qualifica che ha visto coinvolte le principali imprese generali di costruzione a livello nazionale, e la successiva gara, è stato sottoscritto anche il contratto di appalto con la Colombo Costruzioni di Lecco.

Loading...

«L’intervento promosso da Enel e progettato dal nostro studio – racconta Patricia Viel partner dello Antonio Citterio Patricia Viel - permette di ripensare un edificio degli anni 60, riscrivendolo con dei principi funzionali completamente diversi e in linea con le nuove esigenze lavorative. Enel compie così una doppia operazione: rigenera l’edificio e rinnova il proprio rapporto con la città. Sebbene l’utilizzo delle singole torri di cui si compone l’edificio sia ben distinto e collegato, abbiamo aggiunto una trasparenza di tutta la massa che ha generato una forma nuova di utilizzo dell'edificio stesso - dove l’impianto di circolazione è fondamentale. L’impianto meandrico dell’edificio crea infatti, nella riprogrammazione delle funzioni, una promenade architecturale, che favorisce l’integrazione e la socializzazione. Strutturato attorno a luoghi conviviali, spazi verdi e servizi, l’ambiente di lavoro diventa così ricco e complesso».

Così gli architetti dello studio impegnati a Roma per Enel sia in viale Regina Margherita che in piazza Verdi, e poi anche per Bulgari in pieno centro raccontano il concept della riqualificazione che interessa una superficie complessiva di circa 80mila mq con un progetto pensato per aumentare il benessere delle persone, attraverso spazi di lavoro moderni, confortevoli e in linea con un’organizzazione più agile.

La nuova sede sarà realizzata applicando principi innovativi di progettazione bioclimatica, sostenibile e biofila. Ecco che il livello di sostenibilità e di comfort dell'edificio sarà sottoposto a verifica da parte di organismi esterni internazionali, con l’obiettivo, in particolare, di conseguire le certificazioni Leed e Well, entrambe con il livello Gold.Per la progettazione è stato usato un modello digitale (Bim) che raccoglie e rende disponibili informazioni e rappresentazioni 3D dell’intero ciclo di vita dell’opera, permettendo di gestire in maniera più efficiente e sostenibile sia il cantiere che successivamente l’intero ciclo di vita.