Nuovo Honda CR-V, debutta il primo ibrido plug-in e:phev

Nella gamma di Suv Honda non poteva mancare anche una nuova versione del suo famoso CR-V che, per la prima volta in Europa, viene proposto anche in versione ibrida plug-in (e: PHEV). Il modello vanta una batteria che quando raggiunge i 25 gradi centigradi è in grado di ricaricarsi da 0 al 100% in sole due ore e mezza. La stessa batteria garantisce un’autonomia elettrico pari a 81 km. Questa versione ibrida “alla spina” si affianca alla già nota e:HEV (full hybrid) che per la versione 2023 viene proposta con una versione più avanzata del propulsore già utilizzato nella Civic. La nuova versione e:HEV combina due motori elettrici con uno a benzina ad iniezione diretta a quattro cilindri da 2,0 litri, lo stesso presente anche nella versione ibrida plug-in.

Honda CR-V 2024

Nel CR-V, al contrario degli altri modelli lanciati (ZR-V ed e:Ny1) in questi giorni, esibisce un linguaggio stilistico coerente con la storia recente del design Honda. Nel frontale spicca la imponente griglia e i sottil gruppi ottici. Nella zona posteriore cambia il design delle luci di stop e di quelle di direzione. La visibilità per il conducente è uno dei cardini dello sviluppo e progettazione dei nuovi Suv. Gli angoli anteriori sono ora più bassi e la conformazione del cofano motore consente di avere più consapevolezza della forma dell’auto e relativo ingombro durante la marcia ma anche nelle manovre più difficili.

Nuovo Honda CR-V dimensioni

Le dimensioni sono abbondanti con una lunghezza di 4.706 mm, una larghezza di 1.866 e un'altezza di 1.674 millimetri. Lo spazio interno è ampio grazie a un passo più lungo di 40 mm rispetto al vecchio CR- V che si rispecchia in uno spazio maggiore per le gambe dei passeggeri posteriori e a un bagagliaio più ampio del 18%. Inoltre, i passeggeri possono ora godere di un sedile che si può inclinare di 10,5° gradi in più. Con i nuovi CR-V e:PHEV ed e:HEV debutta anche il sistema di sicurezza e assistenza alla guida Honda Sensing 360, che in pratica rimuove gli angoli ciechi per offrire una guida più sicura e senza stress per il conducente. l sistema di infotainment è il noto Honda Connect con display da 9 pollici con Android Auto e Carplay.