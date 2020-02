Nuovo Kia Sorento, ecco come è fatto. Debuttano motori elettrificati A cambiare è lo stile, ma anche lo spazio interno oltre a offrire di nuove motorizzazioni elettrificate. L'anteprima è all'ormai imminente rassegna, mentre le vendite scatteranno in Italia nel corso del 2020. di Corrado Canali

2' di lettura

Arriva la nuova generazione di Kia Sorento. Il suv della marca coreana (Gruppo Hyundai) offrirà per la prima volta motorizzazioni elettrificate.Sviluppato su una piattaforma, il nuovo punta a innalzare gli standard per spazio interno per praticità prevede, oltre che per l'efficienza e la qualità.

Lo stile

Il design è più robusto oltre che dinamico con linee più squadrate e muscolose che in parte recuperano lo spirito delle prime generazioni del suv di taglia medio-grande del brand coreano.

La vita a bordo

La differenza la fà anche il passo maggiore a cui aggiungo degli sbalzi ridotti e col montante anteriore che è stato arretrato di 30 mm per allungare la parte anteriore, una garanzia in più di un aspetto più solido alla parte dietro.

La casa coreana si è impegnata nella realizzazione di un abitacolo di qualità utilizzando materiali più nobili rispetto al recente passato.

La plancia

La plancia della nuova Kia Sorento, in particolare, pur mantenendo la tipica impostazione, offre elementi di design molto più curati e si segnala per i materiali di livello più alto.

Il cruscotto offre uno schermo principale da 12.3” al quale si affianca un altro secondario touch da 10.25” per gestire il sistema multimediale.

Inoltre il tunnel centrale ospita non soltanto il selettore del cambio automatico a rotore, ma anche un secondo comando per scegliere le diverse modalità di guida previste.

Motori ibridi

Oltre alle novità in fatto di design e di spazio a bordo, il nuovo Sorento “model year 2020” porta al debutto la famiglia dei propulsori elettrificati Hyundai - Kia.

Per la prima volta, le motorizzazioni ibride sono inserite nella gamma del suv Sorento.

Il nuovo modello è, poi, l'ultimo tassello della “line-up” globale dei suv “made in Kia” che comprende anche Seltos, Stonic, Sportage e Telluride. Il nuovo modello, infatti, è il risultato di uno sforzo collaborativo tra tre degli studi di design all'interno della rete di progettazione globale di Kia che coinvolge Corea, Europa e Nord America.

Dopo il debutto in anteprima alla ormai imminente Salone dell'auto di Ginevra (5-15 marzo) il rinnovato Kia Sorento sarà poi in vendita nel corso del 2020.