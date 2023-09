Nuovo ko di Fineco, per analisti c'e' un nuovo rischio dal Btp Valore

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Finecobank va di nuovo ko a Piazza Affari all’indomani dei dati sulla raccolta. Dopo il pesante -5,7% della vigilia, la società del risparmio gestito nella seduta odierna perde ulteriormente quota ed è in fondo al FTSE MIB fin dalle prime battute. Ma cosa è accaduto per spiegare, almeno in parte, la reazione degli investitori? Nel mese di agosto, Fineco ha registrato una raccolta netta pari a 648 milioni di euro, da 343 milioni di un anno fa, mentre da inizio 2023 è stata pari a 6,3 miliardi. «Dato raccolta complessiva positivo in agosto – spiegano gli analisti di Intermonte – considerando la stagionalità con flussi lordi per 2,3 miliardi ma mix negativo con raccolta gestita debole e deflussi dai depositi superiori alle attese». Il contesto per la raccolta in termini di mix, quindi, «rimane sfidante considerando l’attrattività degli investimenti diretti in titoli di Stato ed anche alla luce dell'imminente collocamento di un nuovo Btp Valore in ottobre che potrebbe generare ulteriore pressione sui depositi». Le stime di Intermonte prevedono «deflussi dai depositi per 3,3 miliardi per il 2023».

«Il mercato è preoccupato per raccolta negativa dei depositi»

Anche gli esperti di Banca Akros sottolineano come, «nonostante la stagionalità, la raccolta netta di agosto ha confermato il solido trend degli ultimi mesi dell'anno», spiegando come la performance del titolo dimostri che «il mercato è preoccupato per la raccolta negativa dei depositi, che potrebbe innescare un possibile calo del net interest income nei prossimi anni». Detto questo, gli analisti ritengono che «Fineco abbia confermato, anche in agosto, la sua attrattività. I risultati di intermediazione sono stati ancora buoni e strutturalmente superiori a quelli degli anni precedenti la pandemia, anche grazie all'interesse verso il mercato azionario nel mese di agosto» mentre «l'acquisizione di nuovi clienti sta migliorando ulteriormente, confermando il percorso di crescita di Fineco ed evidenziando l'attrattività del modello di business anche grazie alle soluzioni di investimento della banca, pur in assenza di un'offerta commerciale a breve termine sulla remunerazione dei depositi».