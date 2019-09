Nuovo Land Rover Defender/Allestimenti, personalizzazioni e prezzi

La famiglia della nuova Defender si declina, tanto nel caso della versione 90 tanto in quello della 110, negli allestimenti S, Se, Hse, Defender Xe First Editon che sarà disponibile per un anno. A queste proposte si affiancano quelle per usi specialistici e commerciali, fra le quali rientrano anche varianti pick-up e furgone. Inoltre, per la prima volta sono previsti pacchetti di personalizzazione, specificatamente accessoriati, per soddisfare impieghi assai diversi come indicano le denominazioni. Si tratta dell'Explorer, dell'Adventure, del Country e dell'Urban. Da segnalare che tra gli optionals rientrano, persino, la “wrappatura” protettiva della carrozzeria la raffinata tappezzeria in pelle Windsor, che rimanda al casato della famiglia Reale Britannica. Infine, parliamo di prezzi: quelli della 90 partono da 51.000 euro, quelli della 110 da 57.000 euro.