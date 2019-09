Nuovo Land Rover Defender/Arriva ai nastri di partenza con due carrozzerie

Le vesti della nuova interpretazione della Defender non abdicano a tagli decisi, a superfici tese sebbene raccordate un po' più morbidamente rispetto al passato, al portellone incernierato lateralmente e alla netta distinzione tra i volumi: caratteristiche che hanno reso sempre ben riconoscibile la più iconica delle Land Rover. Al debutto nelle concessionarie, previsto per la prossima primavera, arriverà per prima la versione 110 con carrozzeria a quattro porte, lunga 4,76 metri e con un passo di 3,02 metri. Successivamente si affaccerà anche la vera erede della progenitrice della specie, ovvero la 90 a due porte, che alla lunghezza di 4,32 metri abbina un passo di 2,58 metri. In seguito arriverà anche la 130 che, al pari della precedente, si presenterà con una corporatura ancora più robusta di quella della 110.