Nuovo Land Rover Defender/Dentro si incontrano tradizione, hi-tech e funzionalità

Nell'abitacolo lo stile dell'arredamento si può dire sia il punto d'incontro tra passato e futuro grazie alla plancia piatta che si sviluppa su due livelli, al cruscotto digitale da 12,3” e al display da 10” del sistema d'infotainment predisposto per il 5G che proiettano, dal canto loro, l'atmosfera verso territori hi-tech. Tuttavia, l'interno non non si esime di privilegiare la praticità come, d'altronde, ci si aspetta da un off-road con un carattere versatile e destinato ad affrontare anche compiti molto impegnativi. A soddisfare questa aspettativa provvedono tanti portaoggetti aperti, pannelli delle porte con zone in lamiera facilmente lavabili, robusti tappeti in gomma e, infine, il Jump Seat. Si tratta di un seggiolino anteriore centrale ripiegabile, incluso fra gli optional, che può essere spostato per muoversi da una zona all'altra dell'abitacolo o che può trasformarsi in bracciolo centrale. Infine, sia per la Defender corta sia per quella più robusta sono previste diverse configurazioni dell'abitacolo. Nel caso della 90 l'interno può arrivare a ospitare 6 persone, in quello della 110 si può optare anche per una soluzione 5+2.