Nuovo Land Rover Defender/Lo stato dell’arte della tecnologia Land Rover

Gli elementi che permettono alla nuova Defender di rispettare la tradizione di famiglia e di essere un off-road puro & rude e, nel contempo, un “ruote alte” all'avanguardia sono molti. Tutti rientrano nel capitolo tecnologie. La nuova Defender poggia su una monoscocca che è in alluminio e di concezione specifica, tanto da essere la più rigida struttura mai realizzata dal brand. E passiamo alla trazione integrale che prevede il blocco dei differenziali centrale e posteriore, al cambio automatico a 8 marce con riduttore e alla rete elettronica che include tutti i più avanzati sistemi di sicurezza, assistenza alla guida, di controllo della trazione e di marcia. Questi ultimi riguardano tanto la guida su asfalto quanto quella in fuoristrada, dove la Defender non solo mette in campo angoli caratteristici che le consentono di non inciampare sulle sconnessioni più marcate e sospensioni con articolazioni molto ampie con elementi pneumatici che consentono di variare l'altezza dal suolo, nonché la logica Wade che agevola la possibilità di affrontare guadi profondi anche 90 centimetri. Poi, ci sono le configurazioni vettura racchiuse nel Terrain Response 2 e al Configurable Terrain Response che consentono di muoversi dove l'aderenza non merita questa definizione. Inoltre, la Defender offre anche il cosiddetto “cofano trasparente” che dà una chiara visione a chi guida, con immagini visualizzate nel display centrale, di cosa si preparano ad affrontare le ruote per permettergli di agire opportunamente.