Nuovo Land Rover Defender/Motori termici, mild-hybrid e ibridi plug-in

Lo schieramento dei motori previsto per la nuova Defender è composto da unità a benzina e turbodiesel. Il primo include un quattro cilindri turbo di 2 litri da 300 cv destinato alla P300 e un sei cilindri di 3 litri con 400 cv mild hybrid da 400 cv che, dal canto suo, dà vita alla P400. La famiglia delle Defender a gasolio propone un'unità di 2 litri, biturbo, che si declina in due varanti: una da 200 cv per la D200 e una con 240 cv per la D240. Nel corso del 2020 a queste proposte si affiancherà una versione spinta da un powertrain ibrido plug-in del quale, però, non sono ancora state svelate le caratteristiche.