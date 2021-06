Nuovo Lexus Nx, il suv diventa anche ibrido plug-in

Lexus Nx 450h+

Il nuovo Nx è abbinato esclusivamente a motorizzazioni benzina elettrificate. Il nuovo Lexus Nx 450h+ è dotato di un motore ibrido da 2,5 litri e di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 kWh, la più alta capacità della sua categoria. Un motore elettrico posteriore aggiuntivo consente di realizzare la trazione integrale permanente. Il sistema plug-in produce 306 cavalli, con un'accelerazione 0-100 km/h in poco più di sei secondi. Per contro, le emissioni di CO2 stimate (ciclo combinato Wltp) si fermano a meno di 40g/km e il risparmio di carburante si attesta a valori inferiori ai 3l/100 km.Dotato di 306 cavalli, assicura fino a 63 km di autonomia di guida elettrica ed emissioni di CO 2 inferiori a 40 g/km TaCiò fornisce il 22% in più di potenza rispetto al sistema del modello attuale, portando la potenza massima a 242 CV e migliorando l'accelerazione 0-100 km/h del 15% fino a 7,7 secondi, fornendo allo stesso tempo una riduzione prevista delle emissioni di CO2 di circa 10%. NX 350h sarà disponibile sia con trazione anteriore che integrale. La capacità di traino per il modello FWD è stata aumentata a 1.500 kg, in linea con la capacità della versione intergrale .

Nuova Piattaforma

Arriva l'uso della piattaforma Global Architecture K (Ga-K) di Lexus. Questa garantisce un baricentro più basso (-20 mm), un aumento della carreggiata anteriore e posteriore e un miglior bilanciamento del peso anteriore/posteriore. Il nuovo design delle sospensioni è caratterizzato da uno schema MacPherson all’anteriore e doppi quadrilateri al posteriore con bracci oscillanti.

È stato progettato un telaio molto più rigido utilizzando materiali innovativi e leggeri per aggiungere resistenza e consentire un maggiore peso dovuto a extra rinforzi. La struttura prevede il primo utilizzo mondiale di acciaio da 1180 MPa per il rinforzo dei brancardi e acciaio da 1470 MPa per il rinforzo del tetto. I paraurti anteriori e il cofano sono realizzati in alluminio ed è stata sviluppata una nuova tecnologia di pallinatura al laser, oltre alla saldatura a vite al laser e all'uso di adesivi per unire la struttura.

Trazione integrale

Il sistema di trazione integrale elettrica dei nuovi modelli ibridi plug-in Nx 450h+ e ibridi Nx 350h è stato aggiornato in modo che il motore elettrico posteriore sia sempre operativo, fornendo più coppia. Entrambi i nuovi motori turbo benzina da 2,5 litri e 2,4 litri sono disponibili esclusivamente con trazione integrale. Sul 2.4 turbo, la capacità del sistema a controllo elettronico permanente è aumentata con il carico di pre-coppia e il controllo dinamico della coppia.

Connettività

Debutta anche una piattaforma multimediale Lexus completamente nuova. Il funzionamento è fluido e semplice, come usare un tablet.