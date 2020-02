Nuovo museo del design per Milano: una casa per 2.400 opere che hanno fatto la storia

Triennale e Adi sono infatti assieme nella rete dei Musei d’Impresa della Lombardia promosso da Assolombarda e il confronto è costante per evitare sovrapposizioni, ma soprattutto per progettare assieme la valorizzazione di questo patrimonio culturale e industriale.

«Questo museo è il luogo dove il design sarà presentato al grande pubblico non solo come fenomeno creativo, ma anche come impegno concreto dei progettisti e delle imprese per una società e per un ambiente più vivibili», spiega Galimberti. Il connubio tra creatività e capacità industriale sono del resto il segreto del successo del design italiano nel mondo dal secondo dopoguerra a oggi.

«Desideriamo che il muovo museo sia un luogo di incontro non solo per gli

specialisti – aggiunge Cabini – ma anche per il grande pubblico degli utenti di un design che migliora la vita di tutti».

Il progetto ha richiesto un investimento di quasi 10 milioni di euro: 6,5 a carico del Comune di Milano, 2,5 dell’Adi e 500mila euro in arrivo dal Mibac. La prima tappa del nuovo polo culturale sarà il prossimo 18 aprile, alla vigilia della Milano Design Week 2020, con la cerimonia del XXVI Compasso d’Oro Adi e una mostra dei prodotti scelti dalla giuria

internazionale all’interno del museo per tutta la durata del salone del Mobile. L’apertura ufficiale al pubblico arriverà come detto a fine giugno.