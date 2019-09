Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Daniela Sbrollini

Dopo due legislature trascorse alla Camera, alle Politiche del 2018 Daniela Sbrollini è stata eletta senatrice tra le file del Pd. Per i Dem si è occupata in particolare dei temi del welfare. Nel 2017 l'allora segretario Renzi l'ha nominata capo del dipartimento sport, entrando così a far parte dell'esecutivo nazionale.