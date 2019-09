Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Donatella Conzatti

(Imagoeconomica)

Candidata dal centro destra, in quota Forza Italia, alle Politiche 2018, è stata eletta senatrice. Il 10 settembre 2019 non ha votato sulla fiducia al Governo Conte II, andando contro le indicazioni del partito di votare contro. Conzatti, considerata allo stato attuale una ex forzista, potrebbe seguire Renzi