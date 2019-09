Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Elena Bonetti

(Imagoeconomica)

È ministro per le pari opportunità e la famiglia e le disabilità nel Governo Conte II. Ha fatto parte della seconda segreteria unitaria del Pd a guida Matteo Renzi come responsabile nazionale giovani e formazione. Ha inoltre partecipato come oratrice alla Leopolda. Alle Politiche del 2018 si è candidata alla Camera, ma non è stata eletta. Entrata a far parte della direzione nazionale del Partito Democratico, quest'estate ha organizzato la scuola di formazione politica per giovani “Meritare Italia” dell'ex segretario del Pd. Assieme a Bellanova, Bonetti è una delle due ministre che Renzi manterrà al governo giallo rosso.