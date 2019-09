Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Eugenio Comincini

(Imagoeconomica)

Classe 1972, entrato nel Senato tra le file del Pd in occasione delle Politiche 2018, a novembre di quell'anno si è candidato alla carica di segretario regionale dei Dem in Lombardia, ma è stato sconfitto dall'ex deputato Vinicio Peluffo. Comincini è stato sindaco di Cernusco sul Naviglio per dieci anni (dal 2007 al 2017) e membro della direzione nazionale del Pd dal dicembre 2013 al marzo 2017.