Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Maria Chiara Gadda

Originaria di Fagnano Olona, alle Politiche del 2013 viene eletta deputata per il Pd nella circoscrizione IV Lombardia. Il suo nome è legato a una proposta di legge contro lo spreco di cibo approvata nel 2016 a larga maggioranza. Riconfermata come capolista nel plurinominale in Lombardia