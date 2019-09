Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Nadia Ginetti

In occasione della campagna per le elezioni primarie del centrosinistra del 2012, da sindaco di Corciano Nadia Ginetti ha sostenuto la candidatura a premier di Matteo Renzi. È intervenuta come oratrice sul palco dell'edizione della Leopolda 2012. È stata tra coloro che l'ex segretario del Pd, che oggi avvia la scissione, ha scelto di candidare, nella propria quota, al Senato alle elezioni politiche del febbario 2013, nella circoscrizione Umbria. In quell'occasione Ginetti è entrata a Palazzo Madama. In occasione delle Politiche del 4 marzo 2018, poi, è stata candidata nella lista proporzionale del collegio plurinominale dell'Umbria per il Pd e rieletta senatrice.