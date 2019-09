Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Teresa Bellanova

(Imagoeconomica)

Sottosegretario al Lavoro nel governo Renzi nel febbraio del 2014, è ministro per le Politiche agricole nel Conte due. Teresa Bellanova, che sarà capo delegazione della nuova entità politica nel governo M5S-Pd, ha alle spalle una carriera da sindacalista nel segno della Cgil. Un'esperienza che precede l'approdo in politica, nelle fila del Pd da deputata prima e poi da senatrice. Pugliese doc (è nata a Ceglie Messapica), è stata in prima fila nella vertenza Ilva, in cui ha lavorato fianco a fianco con l'allora ministro Carlo Calenda.