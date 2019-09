Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue / Tommaso Cerno

Giornalista, 44 anni, Tommaso Cerno è stato eletto senatore in occasione delle Politiche del marzo 2018. In quell'occasione si è aggiudicato il seggio nel collegio uninominale di Milano-Centro col 41,25% dei voti. Il suo collegio è stato l'unico conquistato dal centro-sinistra in Lombardia. Ultimamente Cerno ha espresso posizioni politiche sostanzialmente divergenti con quelle del Pd, a cominciare dal sostegno alla mozione di M5S contro la Tav. Cerno ha criticato anche la decisione di affidare a Giuseppe Conte la guida del nuove esecutivo nato dall'abbraccio tra Cinque Stelle e Dem.