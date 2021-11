Nuovo piano d’investimenti da 14 milioni per The Italian Sea Group

«La strategia di potenziamento della nostra capacità produttiva, attraverso gli investimenti Tisg 4.0 e Tisg 4.1 - ha proseguito Costantino - ci permetterà maggiore contemporaneità nonostante l’importante crescita dimensionale, sia per le navi in costruzione che per il refit. Proseguiamo a lavorare a ritmo serrato per rispettare gli i programmi nell’obiettivo di una sana e continua crescita». La prima attività del nuovo bacino, spiega una nota, avrà luogo il prossimo 16 novembre, con il varo di un 75 metri.